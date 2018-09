Grifo, prima al Curi senza Han

C’è Vido (protagonista a Brescia), ma non ce la fa il nordcoreano Han per la prima al Curi del Grifo, che domenica sera (ore 21) ospita l’Ascoli degli ex Ardemagni e Zebli.

L’attaccante nordcoreano non è riuscito a recuperare ed al massimo potrà sedere in panchina. Accanto a Vido, per il quale invece i medici hanno dato l’ok, giocherà dunque Melchiorri.

Quanto al reparto difensivo, non sarà della partita anche Gyomber, ancora fermato dal giudice sportivo per un provvedimento scattato nella passata stagione. Dietro, dunque, Nesta schiererà la linea a tre con Ngawa, Cremonesi, El El Yamiq, a proteggere l’estremo difensore Gabriel.

Al Curi, per questo esordio stagionale casalingo dei Grifoni, si attende una buona cornice di pubblico.

