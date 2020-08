Gregorio Giorgis straccia record umbro e si qualifica a Europei e Mondiali - Tuttoggi

Con un lancio da 68.82 metri, il giovane martellista dell’Atletica Libertas Gregorio Giorgis, al primo anno della categoria juniores, ha firmato il lascia passare per i Campionati Europei Under 20, in programma a luglio 2021 a Tallin, in Estonia, e per i Campionati del Mondo Junior a Nairobi, in Kenya, posticipati anch’essi, causa Covid-19, al prossimo anno.

Una prestazione, quella che Giorgis ha realizzato venerdì (31 luglio) a Cesena che, oltre a stracciare ancora una volta il record regionale, che porta ormai da tempo la sua firma, lo vede volare al nono posto tra i migliori martellisti di categoria nella storia del lancio del martello.

Continuano, così, le soddisfazioni del giovane atleta tifernate che, nonostante il lungo periodo di lockdown lontano dalla pedana di lancio della pista di atletica di Città di Castello, continua a mietere successi. Orgoglio e soddisfazione per questo risultato, raggiunto a pochi giorni dai Campionati Italiani di categoria, è espresso anche dal suo allenatore Lorenzo Campanelli e dal team dell’Atletica Libertas Città di Castello, primo fra tutti il presidente Ugo Tanzi.

Se l’emergenza Covid lo permetterà, Gregorio Giorgis avrà mesi di intenso lavoro per prepararsi al meglio alla partecipazione agli Europei e ai Mondiali, che cadranno a poche settimane di distanza dall’estate 2021. Per ora, però, occhi puntati ai Campionati Italiani di categoria e a quelli assoluti di fine agosto e che vedranno sia Giorgis, nel lancio del martello, sia Giovanni Faloci, nel lancio del disco, gareggiare con un obiettivo che va ben oltre il podio.