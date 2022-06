Gravissimo incidente sull’A1: morte 2 donne, 6 feriti AGGIORNAMENTI

Sul posto è giunto anche il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Siena, Nicola Marini, e il sostituto Niccolò Ludovici. (aggiornamento ore 18.40)

Almeno 6 feriti nell’incidente in autostrada tra Umbria e Toscana

Numerosi i veicoli coinvolti: 3 mezzi pesanti e 5 auto. Le due donne si trovavano insieme all’interno di una delle auto rimaste schiacciate tra i tir. I vigili del fuoco hanno estratto dalle lamiere altre 6 persone ferite, di cui due in condizioni gravi, trasportate con l’eliambulanza all’ospedale di Siena.

Sul posto stanno operando, oltre al personale del 118, i vigili del fuoco del distaccamento di Orvieto insieme a quelli del comando provinciale di Siena e di Perugia ed il personale della polizia stradale di Orvieto, oltre ovviamente a quello di Autostrade per l’Italia.

Incidente in autostrada, tratto chiuso verso nord e code anche verso sud

Proprio la società autostradale fa sapere che “sulla A1 Milano – Napoli tra Fabro e Chiusi verso Firenze, è stata disposta la chiusura del tratto, a seguito di un incidente avvenuto al km 414, nel quale sono rimasti coinvolti tre camion e cinque autovetture. All’interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 3 km di coda. In direzione Roma si segnalano 6 km di coda per curiosi, tra Valdichiana e Fabro. A causa dell’uscita obbligatoria ci sono 7 km di coda a Fabro e dopo aver percorso la viabilità ordinaria si può rientrare in autostrada a Chiusi. Per le lunghe percorrenze, per il traffico diretto a Firenze, si consiglia di uscire ad Orte percorrere il raccordo Perugia-Bettole con rientro a Valdichiana; percorso inverso per chi è diretto a Roma”.

Sono in corso le operazioni di ripristino della viabilità.

Appena due giorni fa in un incidente stradale nel tratto umbro dell’autostrada si era verificato un altro gravissimo incidente, con una donna settantenne deceduta in seguito al tamponamento di un camion da parte di un’auto.