Drammatico incidente mortale su A1, decedute le amiche Serena ed Enrica | Lutto e dolore a Terni ed Amelia - Tuttoggi

Incidente mortale in autostrada, perdono la vita le due amiche Serena ed Enrica. Bilancio feriti pesante. Indaga Procura di Siena

Lutto e dolore per la scomparsa di Serena Ursillo, la 37enne originaria di Roma ma da anni residente ad Amelia, vittima di un incidente mortale lungo l’A1. Il drammatico incidente si è verificato nella giornata di ieri, venerdì 17 giugno, tra i caselli di Fabro e Chiusi, direzione nord. Coinvolti nello schianto mortale 3 tir e 5 auto; purtroppo l’auto sulla viaggiavano Serena e l’amica Enrica Macci, psicologa dello sport 49enne di Tivoli, è finita schiacciata contro un tir nell’ambito del maxitamponamento tra Umbria e Toscana, senza lasciare speranze alle due donne e ai soccorsi arrivati da Orvieto, Perugia, Siena e Grosseto.

Le due amiche stavano andando in Toscana per conseguire un titolo di formazione professionale come allenatrici di pallavolo, sport amatissimo da Serena che aveva anche militato in una squadra locale di Amelia. Ma non era solo pallavolo la passione di Serena che insegnava batteria alla Musical Academy di Terni, dove ha lasciato un vuoto “incolmabile”.