Gravissima aggressione in piazza Matteotti, 4 arresti - Tuttoggi.info

Era stato aggredito violentemente nel cuore della notte. Poi, nonostante fosse già semi incosciente, era stato di nuovo raggiunto dagli stessi individui e di nuovo picchiato selvaggiamente, anche con delle bottigliate. La vittima, uno straniero, era stato trasportato poi in ospedale riportando gravi traumi per una prognosi di 90 giorni. I fatti erano avvenuti in piazza Matteotti, a Foligno, il 24 agosto scorso. Ora, dopo oltre 2 mesi, i presunti aggressori sono stati arrestati.

Nella mattinata odierna, infatti, la Polizia di Stato di Perugia, coadiuvata da equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine “Umbria-Marche”, ha eseguito un’ordinanza emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Spoleto, applicativa della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di quattro stranieri, ritenuti responsabili di concorso nel reato di lesioni personali gravi ed aggravate.

Il provvedimento richiesto dalla Procura della Repubblica di Spoleto, come detto, scaturisce dall’attività investigativa svolta dal personale del Commissariato di polizia di Foligno a seguito di un grave episodio criminale verificatosi nella centralissima piazza Matteotti di Foligno registrato a fine agosto. Più in particolare, uno straniero era stato violentemente aggredito, in piazza Matteotti, da quattro persone resesi protagoniste di un autentico violento pestaggio ai danni della vittima che, nel cuore della notte, è stata picchiata per ben due volte, a distanza di pochi minuti l’una dall’altra.

La ricostruzione dell’accaduto, resa possibile dal contributo di alcuni testimoni oculari oltre che dalle telecamere del circuito di videosorveglianza comunale, ha permesso di constatare come, la vittima, già ridotta in stato di semi-coscienza dopo la prima aggressione, fosse stata nuovamente raggiunta dagli indagati che si sono accaniti nei suoi confronti, colpendola con violenti calci al capo nonché infrangendogli contro alcune bottiglie di vetro. Per l’accaduto, alla vittima sono state diagnosticate policontusioni e fratture delle ossa nasali e dell’ulna destra, con prognosi di 90 giorni s.c. Sulla scorta degli elementi probatori raccolti dagli investigatori del Commissariato, la Procura della Repubblica di Spoleto ha richiesto al Gip presso il Tribunale l’adozione del provvedimento cautelare che, accolto è stato eseguito in data odierna. I 4 indagati, infatti, sono stati tratti in arresto ed associati al carcere di Spoleto.