Grave lutto a Spoleto, addio a Tamara Brunini - Tuttoggi.info

La notizia, diffusa nella serata di ieri è partita come un tam tam sui social network, generando moltissimi messaggi di condoglianze

È con profonda tristezza che la Città di Spoleto apprende della prematura scomparsa di Tamara Brunini, figlia di Massimo, ex sindaco della città. La notizia, diffusa nella serata di ieri – 30 agosto – è partita come un tam tam velocissimo, inizialmente sui social network, generando moltissimi messaggi di condoglianze e di solidarietà indirizzati alla famiglia Brunini.

Un cordoglio unanime

Le reazioni alla notizia sono state immediate e pervase da un senso di incredulità e shock. Organizzazioni e associazioni locali, come i Fratelli d’Italia di Spoleto, Italia Viva e la comunità di CiviciX, hanno espresso la propria vicinanza alla famiglia Brunini in questo difficile momento. “Un evento luttuoso che sconvolge l’intera comunità cittadina”, recita uno dei messaggi.

Un dolore condiviso

Non solo le istituzioni, ma anche tanti amici e conoscenti hanno espresso il loro cordoglio, dimostrando quanto Tamara fosse una persona amata e stimata dalla comunità.

La redazione di TuttOggi.info si unisce a questo coro di dolore, estendendo il più sincero abbraccio a Massimo Brunini, sua moglie Gabriella e a tutti i famigliari.