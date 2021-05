Grave incidente tra due auto | Tre feriti, due incastrati tra lamiere - Tuttoggi

Per estrarre i due feriti si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco che, dopo averli estratti, li hanno affidati al personale sanitario

I vigili del fuoco di Terni sono intervenuti nella serata di oggi, 31 maggio, nei pressi di Taizzano, Narni, per un grave incidente stradale tra due auto.

Due feriti tra le lamiere

Secondo quanto è stato possibile apprendere i due veicoli sono entrati in collisione per motivi ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine e, nella dinamica dell’incidente, ad avere la peggio è stato uno dei due occupanti di una Bmw, rimasto incastrato nelle lamiere con l’atra persona che viaggiava insieme a lui. Per estrarre i due feriti si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco che, dopo averli estratti, li hanno affidati al personale sanitario del 118 intervenuto sul posto.

Codice rosso

Fortunatamente illeso l’occupante dell’altro veicolo, mentre il ferito più grave è stato trasferito da un equipaggio del 118 in codice rosso all’ospedale di Terni, dove è stato affidato alle cure del personale medico. Lievemente ferito l’altro occupante della Bmw.