Grave incidente, E45 chiusa al traffico in entrambe le direzioni AGGIORNAMENTI

La E45 è momentaneamente chiusa, in entrambe le direzioni, all’altezza di Deruta, per un grave incidente che ha coinvolto due autovetture e sul quale sono in corso accertamenti.

La circolazione in entrambe le direzioni è provvisoriamente deviata sulla viabilità secondaria, con uscita obbligatoria allo svincolo di Deruta Sud.

Il personale Anas e le forze dell’ordine sono sul posto per la gestione dell’emergenza e per ripristinare la transitabilità appena possibile.

AGGIORNAMENTO Alle 17.56 Anas ha comunicato che è stata riaperta al traffico la statale 3bis “Tiberina” (E45) precedentemente chiusa a Deruta a causa dell’incidente. Si registrano temporanei rallentamenti fino al completo deflusso del traffico