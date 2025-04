PrometeOrvieto incontra la Direzione generale dell'Azienda USL Umbria 2 - Tuttoggi.info

di PrometeOrvieto

Abbiamo volentieri aderito all’invito del Direttore Generale f.f. dell’Azienda USL Umbria 2, Dott. Piero Carsili, per un confronto a cui hanno partecipato anche il Direttore sanitario Dott. Scarpelli ed il Responsabile della comunicazione Asl Dott. Tomassi, durante il quale abbiamo esaminato le criticità sanitarie del territorio orvietano.

Detto confronto ci ha permesso di approfondire i principali aspetti legati alla medicina ospedaliera e territoriale ed abbiamo utilizzato come base di discussione una nota di sintesi sulle problematiche locali elaborata dalla nostra associazione.

In un prossimo comunicato, che provvederemo a pubblicare a breve, forniremo le informazioni dettagliate che sono emerse.

La Direzione ci ha manifestato piena disponibilità a fornire i dati in suo possesso, necessari per monitorare con precisione l’evoluzione della situazione sanitaria. Da parte nostra, abbiamo confermato che il nostro unico obiettivo è cercare di tutelare l’accesso ai servizi per la salute dei cittadini.

Dall’incontro è emerso con chiarezza che, sia per i servizi ospedalieri che per la medicina territoriale (liste di attesa, distretto, ospedale di comunità, casa di comunità), ci sono molti problemi di non semplice soluzione che si sono aggravati negli ultimi anni.

Appare evidente come gli investimenti previsti dal piano nazionale e finanziati dal PNRR, contrariamente a quanto promesso, siano in ritardo e che quelli concernenti l’ampliamento del pronto soccorso dell’ospedale siano oramai da riprogrammare per gli anni successivi.

PrometeOrvieto ritiene che il presidio politico locale e della precedente giunta regionale non abbiano saputo monitorare adeguatamente quanto doveva essere realizzato e che la Commissione Consiliare orvietana ad hoc, a distanza di nove mesi dalla sua istituzione, non abbia minimamente affrontato la situazione.

Le conseguenze di queste inattività, a nostro avviso, sono dimostrate dai dati sinora esaminati:

– Orvieto perde centralità nell’erogazione dei servizi sanitari ospedalieri,

– i cittadini sono costretti a pagare una pesante tassa occulta, dovendo ricorrere con sempre più frequenza alla sanità privata,

– i cittadini sono costretti a rivolgersi sempre più spesso a strutture fuori territorio, anche extra-regionali.

Abbiamo apprezzato la disponibilità dimostrata dalla Direzione dell’Azienda USL Umbria 2, che ringraziamo, nel condividere i dati e per essere disponibile a ulteriori incontri di approfondimento.

Confermiamo che la nostra unica volontà è contribuire a migliorare i servizi per i cittadini del territorio.

