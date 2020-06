Gioca 2 euro e ne vince 100mila al gratta e vinci - Tuttoggi

Ha giocato 2 euro al gratta e vinci e ne ha vinti 100mila euro. Massimo riserbo sull’identità della persona baciata dalla fortuna ieri mattina a Calvi dell’Umbria.

La vincita è avvenuta al bar pizzeria Pandolfi, in piazzetta Calza Bini, nel cuore del centro storico di Calvi. Il fortunato acquirente del tagliando vincente da 2 euro grattando ha scoperto di aver vinto 100mila euro.

Grande la felicità anche del proprietario del bar pizzeria, Federico (nella foto), che considera questa vincita fortunata come un “buon auspicio per la ripartenza e che dona un sorriso dopo il periodo della pandemia“.

Non è chiaro se l’acquirente del gratta e vinci sia una persona del posto o un turista. In questo periodo, infatti, essendo Calvi un paese a vocazione turistica che si sta animando con l’arrivo dell’estate, inizia ad essere frequentato e visitato per le varie attrattive che offre. Fra cui il Museo del Monastero delle Orsoline, dove sono custoditi quadri di autori famosi, o il Presepe Monumentale permanente, in attesa della prossima edizione del Calvi Festival che si svolgerà in agosto.

Calvi, denominata “La porta felice dell’Umbria” si sta sempre di più evidenziando nella regione, essendo un Comune virtuoso nei riguardi dell’Ambiente, ligio nei comportamenti civici, ricco di storia e di iniziative culturali. E da ieri è un paese anche baciato dalla fortuna.