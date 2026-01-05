 Grande partecipazione per il Capodanno a Cascia, Mattia Furlani tra gli ospiti - Tuttoggi.info
Grande partecipazione per il Capodanno a Cascia, Mattia Furlani tra gli ospiti

Redazione

Grande partecipazione per il Capodanno a Cascia, Mattia Furlani tra gli ospiti

Lun, 05/01/2026 - 06:55

Grande partecipazione per l’evento “Omaggio al Nuovo Anno” a Cascia, organizzato il 1° gennaio 2026 nell’ambito del Christmas Wonder Village. La manifestazione, animata dalla diretta di Radio Radio, ha registrato un’affluenza numerosa e calorosa, richiamando cittadini e visitatori da tutta la regione. Il pubblico ha vissuto un pomeriggio di intrattenimento, musica e socialità, confermando il forte appeal dell’appuntamento come momento di aggregazione culturale nel periodo delle festività.

Tantissime personalità hanno deciso di trascorrere il capodanno a Cascia, tra personaggi del mondo dello spettacolo, del giornalismo e dello sport. Tra gli altri anche il campione mondiale di salto in lungo Mattia Furlani insieme alla sorella Erika e alla madre e allenatrice Kathy.

L’Amministrazione Comunale e gli organizzatori esprimono soddisfazione per la risposta del pubblico e ringraziano tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’evento, sottolineando come iniziative di questo genere siano fondamentali per valorizzare il territorio e promuovere la socialità nel periodo festivo.

