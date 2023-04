ll grande ciclismo torna in Umbria, a Gualdo Tadino partenza di tappa del Giro-E - Tuttoggi.info

Grazie all’utilizzo delle e-bike, che consentono a ciclisti normalmente allenati di affrontare le salite di solito riservate ai campioni, l’evento fa vivere a tutti gli amanti della bicicletta l’esperienza della Corsa Rosa, di cui ricalca il percorso; a cambiare sono unicamente le località di partenza, oltre che il chilometraggio della tappa, che è minore. L’edizione 2023 prevede 20 tappe, con una percorrenza giornaliera compresa tra i 70 e i 100 km. Il Giro-E si svolge solo ed esclusivamente con biciclette da corsa a pedalata assistita (e-road bike), omologate e con motori da 250W per una velocità massima limitata a 25 km/h, fornite dal proprio Team di appartenenza.

Dopo lo storico arrivo del Giro d’Italia nel 2018 (tappa Penne-Gualdo Tadino con la vittoria del talento sloveno Matej Mohoric) e quello della Tirreno-Adriatico 2021 (tappa Monticiano-Gualdo Tadino con la vittoria del fenomeno olandese Mathieu van der Poel), quindi, Gualdo Tadino torna a far parlare di se con un altro evento sportivo di rilevanza internazionale per l’interno territorio e per la Regione Umbria. Un evento, che punta molto sulla sostenibilità, al quale parteciperanno anche ex ciclisti professionisti del calibro di Damiano Cunego (ex vincitore del Giro d’Italia) e Amedeo Tabini, che saranno anche i capitani delle loro squadre e che sarà possibile ammirare a pochi centimetri dal vivo prima della partenza.

La tappa del Giro-E a Gualdo Tadino del prossimo 13 maggio, infatti, vedrà coinvolta tutta la città, in particolare il centro storico (fin dalla mattina alle ore 9.30), dove sarà allestito il palco della Partenza in Piazza Martiri della Libertà ed il villaggio green in Piazza Mazzini. Una grande festa per la comunità gualdese che durerà fino a pomeriggio inoltrato, visto che sarà possibile, oltre che visitare il villaggio green, anche assistere su degli schermi all’arrivo della tappa del Giro d’Italia del 13 maggio a Fossombrone.

“Gualdo Tadino – ha sottolineato il sindaco Presciutti – ospiterà un altro evento sportivo di rilevanza internazionale e di questo siamo estremamente orgogliosi. Il centro storico sarà invaso da tanti ciclisti, appassionati, turisti e gualdesi, con una grande festa per l’intera giornata coinvolgerà persone di tutte le età, da 0 a 100 anni. Un’iniziativa questa, evento collaterale del Giro d’Italia, che coniuga il grande sport ma anche la sostenibilità ambientale, visto che il Giro-E si svolge solo ed esclusivamente con biciclette da corsa a pedalata assistita. Sport e sostenibilità sono due temi molto a cuore della nostra Amministrazione, che verranno, con questo evento, ancor più valorizzati”. [Foto da giroe.it]