Gli rubano bicicletta, ladri individuati grazie a post su Facebook - Tuttoggi

A quel punto sono partite le indagini dei carabinieri di Collescipoli, che hanno effettuato un ulteriore sopralluogo presso l’edificio in cui era stata rinvenuta la bicicletta, appurando la presenza di un impianto di videosorveglianza. Sono state dunque acquisite le immagini relative ai giorni successivi al furto fino al rinvenimento.

Dalla visione si è accertato il momento in cui tre soggetti hanno condotto la bici nell’androne del palazzo, col chiaro intento di celarne momentaneamente la presenza per il successivo recupero. Grazie alla conoscenza del territorio, i Carabinieri di Collescipoli hanno subito individuato e riconosciuto uno dei tre componenti della banda di ladri, ovvero una donna pluripregiudicata e nota nel territorio locale per reati di vario genere tra cui il furto. La stessa, dopo alcuni giorni di ricerche sul territorio ternano, è stata rintracciata, ammettendo le proprie responsabilità in ordine al furto della bicicletta e indicando gli altri complici, uno dei quali nel frattempo è stato arrestato per altri motivi ed è attualmente ristretto presso la Casa Circondariale di Terni. Il terzo autore del reato, un’altra donna residente nel territorio della Valnerina, è stata anche lei identificata e deferita all’autorità giudiziaria per il furto aggravato in concorso.

I Carabinieri invitano ad effettuare sempre una fotografia dei propri bene, in particolare delle biciclette, da sempre stato un appetibile bersaglio dei furti, maggiormente in epoca recente con la diffusione delle cosiddette e-bike.