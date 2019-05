Giro del mondo in bici a 82 anni, tappa a Terni

Il suo obiettivo è completare il giro del mondo in bici e arrivare a Pechino nel 2028. A quel punto avrà appena compiuto 92 anni. Il protagonista di questa lunga pedalata, che ha come temi di fondo la voglia di vivere, la ricerca della libertà e il piacere di incontrare gli altri, si chiama Janus River, è di origine russo-polacca, ha 82 anni e oggi è a Terni, dopo aver percorso migliaia di chilometri in sella alla sua bici fin dal 1999. In Comune, sotto Palazzo Spada, è stato salutato dall’assessore al welfare Marco Celestino Cecconi, che ha ascoltato la sua storia e gli ha rivolto parole di incoraggiamento per la sua impresa e per il suo esempio di attivismo. Proviene da Greccio, oggi si fermerà a Terni e domani proseguirà verso Narni, Amelia, Viterbo, per poi concludere il suo personale giro d’Italia a Roma e proseguire imbarcandosi verso il sud America.

