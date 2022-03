Gira di notte davanti alla stazione con coltello di 20 cm | Denunciato 22enne - Tuttoggi

Il giovane non ha saputo giustificare la sua presenza in quella zona, addosso aveva pure una modica quantità di hashish

Si aggirava con fare sospetto davanti alla stazione ferroviaria di Città di Castello, intorno a mezzanotte, con un coltello a serramanico lungo circa 20 centimetri (8 cm di lama).

Il giovane, di appena 22 anni, è stato fermato dai carabinieri, ai quali non ha saputo nemmeno dare un’adeguata risposta rispetto alla sua presenza in quella zona (già oggetto di confronto tra istituzioni per la questione sicurezza) e a quell’ora della notte.

I militari hanno infatti dovuto approfondire gli accertamenti, trovandogli addosso, oltre all’arma da taglio (di cui non ha saputo giustificarne il possesso), anche una piccola quantità di hashish.

Accompagnato in caserma, il 22enne è stato deferito alla Procura della Repubblica per porto di oggetti atti ad offendere senza giustificato motivo e segnalato alla Prefettura di Perugia quale assuntore di sostanze stupefacenti. Il coltello e la dose di hashish sono stati sequestrati.