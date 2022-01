Pistole, soldi e volti coperti, i "giochi" pericolosi delle baby gang - Tuttoggi

I video girati in questi giorni tra telefonini e social hanno mostrato una realtà davvero sconfortante in alcuni luoghi di Umbertide, le immagini sono già al vaglio di forze dell'ordine e magistratura per capire se sia solo un (inquietante) divertimento

Immagini davvero sconfortanti, quasi scioccanti, in questi giorni hanno fatto il giro di telefonini e social in Altotevere. Protagonisti gruppi di giovanissimi – sembrerebbero vere e proprie baby gang – intenti a emulare i peggiori vizi e atteggiamenti dei telefilm stile Netflix.

Pistole e banconote

Inquietante è soprattutto la presenza di pistole – sembrerebbero (e ce lo auguriamo tutti) armi ad aria compressa – che i ragazzini impugnano con sfrontatezza maneggiandole pure con “sapienza”, per non parlare degli spari all’aperto in piena notte. Nelle mani delle baby gang, e dei loro “leader” con tanto di passamontagna, passano anche mazzi di banconote da 50 e 100 euro – anch’esse probabilmente false (siamo ottimisti) – mentre le contano a favore di camera.

Dalla stazione al Parco Morandi

La location che fa da sfondo alle bravate di questi giovani è spesso la Stazione ferroviaria di Umbertide, dove un gruppo di tre ragazzi si mette anche in posa all’interno di un treno (nella foto) con pistole in bella vista (uno di loro sembra avere pure una “katana”) e atteggiamento più che sfacciato. Come nel caso dello sbeffeggiamento di una pattuglia in altri secondi di filmato.

Sempre nella prima periferia della città si vede un altro corposo manipolo di ragazzi incontrarsi e forse “scontrarsi” al Parco Morandi, di notte, in quello che sembrerebbe il principio di una rissa. In questo video, montato ad arte, il tutto è condito da un’immancabile e attuale musica trap.

Baby gang di Umbertide e Città di Castello

Da quanto emerge si tratterebbe di due baby gang di Umbertide e Città di Castello, composte da giovani italiani e stranieri, non si capisce se rivali o complici ma sicuramente anche con la presenza di alcuni minorenni.

I video sono già al vaglio di forze dell’ordine e Magistratura. Le indagini andranno infatti a stabilire se si tratta di un semplice gioco da bambini o se dietro c’è anche qualcosa di ben più grave. Fatto sta che ormai l’era di “adesso Carosello e dopo tutti a letto” è lontana anni luce. La noia e tanti altri fattori, oggi, spingono i giovani a passare il tempo in modi tutt’altro che “sani”…