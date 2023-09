Giovedì squilleranno tutti i cellulari dell’Umbria, ma è solo la prova IT-Alert

Un suono differente per la prova del sistema di allarme della Protezione civile nazionale

Giovedì 14 settembre, alle 12, tutti i cellulari degli umbri squilleranno, con un suono insolito. Ma non si tratta dell’allerta per una calamità, ma della prova del sistema di allarme pubblico che, in caso di gravi emergenze, potrà raggiungere i cittadini nei territori interessati.

Un test effettuato dal Dipartimento nazionale di protezione civile, che per l’Umbria si terrà appunto il 14 settembre alle ore 12.

Il test servirà esclusivamente a far conoscere alla popolazione IT-alert. In questa fase di test, infatti, non si entra nel dettaglio dei rischi e dei comportamenti da tenere, né vengono inviati messaggi reali.

L’invio del messaggio di test è necessario a consentire ai cittadini di identificare il suono del messaggio e la sua formulazione visiva. Il servizio è anonimo, si tratta di un sistema unidirezionale che non consente il tracciamento, per questo è importante compilare, sia che si abbia o meno ricevuto il messaggio, il questionario presente nel sito IT alert.it.