Giovanni Faloci appende il disco al chiodo, in carriera 13 titoli italiani e la partecipazione all'Olimpiade - Tuttoggi.info

Il discobolo 38enne chiude la sua lunga avventura con un terzo posto ai Campionati italiani | Dal 2006 un palmares di tutto rispetto per l'atleta cresciuto a Città di Castello

Si è conclusa domenica 20 giugno 2024, con la partecipazione ai Campionati Italiani, la brillantissima carriera da professionista del discobolo 38enne Giovanni Faloci, giunto a podio anche in questa occasione (terzo) con la misura di 59,75 metri.

Davvero emozionante il saluto (postato sul suo profilo Instagram) rivolto ai compagni della nazionale di atletica, alla propria famiglia, ai tecnici e a chi lo ha visto crescere a Città di Castello nel suo impianto sportivo di casa, dalla “gabbia” prediletta, a partire dall’allenatore Lorenzo Campanelli e dal presidente della Atletica Libertas tifernate Ugo Tanzi.

La carriera di Giovanni Faloci è iniziata nel 2006 proprio con l’Atletica Libertas di Città di Castello, sotto la guida del tecnico Campanelli ed è proseguita da professionista nel Gruppo sportivo delle Fiamme Gialle. Il Palmares lo vede conseguire i seguenti risultati e partecipazioni:

13 volte Campione italiano Assoluto

5 titoli Under 23

3 Europei Assoluti

2 Mondiali Assoluti

1 Olimpiade

Medaglia d’argento alle Universiadi di Kazan nel 2013

25 presenze in Nazionale Assoluti

3 presenze da capitano gruppo lanci

2 prestazioni All time in Italia nel lancio del disco con metri 67,36

“Esempio per tutto il movimento dell’atletica nazionale ed umbra, in particolare tifernate, portacolori dell’Atletica Libertas di Città di Castello, Giovanni Faloci ha rappresentato la nostra città ad ogni livello, anche internazionale, diventando ambasciatore dello sport nel mondo – hanno dichiarato il sindaco Luca Secondi e l’assessore allo Sport Riccardo Carletti – A Giovanni, al Presidente Ugo Mauro Tanzi e all’allenatore Lorenzo Campanelli, che l’hanno cresciuto e seguito per tutta la carriera, vanno i nostri più sentiti sentimenti di gratitudine a nome della comunità locale e degli sportivi. Giovanni Faloci oltre che essere un grande atleta è una bellissima persona, di grande statura morale e umanità, che riesce ad infondere entusiasmo e passione ai numerosi giovani di talento che ne seguono l’esempio. Grazie”.