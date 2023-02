Giorno del Ricordo, doppia iniziativa ad Assisi il 10 e il 24 febbraio - Tuttoggi

Il 24 febbraio, alle 9, ad Assisi (Sala della Conciliazione, Palazzo dei Priori) verrà assegnato il premio “Dignità Giuliano-Dalmata nel Mondo” alla professoressa Donatella Schurzel, studiosa della cultura Giuliano.Dalmata, che sarà in città per l’occasione. All’evento, oltre al primo cittadino, interverranno Veronica Cavallucci, assessore a Scuola e Cultura di Assisi, Paolo Anelli, studioso dell’esodo Giuliano-Dalmata e Franco Papetti, dell’associazione Fiumani-Italiani nel Mondo. Parteciperà anche Raffaella Panella, testimone dell’esodo e dei campi profughi. All’iniziativa saranno presenti studenti del Liceo “Sesto Properzio” e del Liceo scientifico Convitto Nazionale “Principe di Napoli” di Assisi. Per tutto il mese di febbraio, la Biblioteca comunale metterà, inoltre, a disposizione una selezione di libri per approfondire la tragedia delle Foibe e dell’esodo istriano e giuliano-dalmata.