Giornata mondiale della fauna selvatica, tra specie da salvare, il nodo cinghiale e il dibattito sul lupo

E in Italia sono 4mila gli animali salvati da zoo e acquari. Come l’ibis eremita, il tritone sardo, lo storione dell’Adriatico, l’avvoltoio grifone, la testuggine palustre.

Dal Friuli-Venezia Giulia alla Sicilia e dalla Campania al Piemonte, dal 2008 a oggi gli zoo e gli acquari impegnati nell’iniziativa congiunta hanno contato il rilascio di oltre 4000 esemplari appartenenti a specie animali sull’orlo della scomparsa.

E appena fuori dai confini nazionali, si è assistito al ritorno del bisonte europeo in Romania, dell’orice dalle corna a sciabola in Tunisia, che proteggono gli ultimi leontopitechi testanera in Brasile e i lemuri del bambù in Madagascar.

Parchi e acquari, iniziative in 14 strutture italiane

Quattordici strutture in Italia, oggi e nel fine settimana, celebreranno la Giornata mondiale della fauna selvatica con numerose iniziative. Si tratta dell’Acquario ei Cattolica e del Parco Oltremare di Riccione; dell’Acquario di Genova; del Bioparco di Roma; del Bioparco di Sicilia a Palermo; del Giardino zoologico di Pistoia; del Parco Le Cornelle di Bergamo; del Parco Faunistico Cappeller di Vicenza; del Parco Natura Viva del Lago di Garda; del Parco zoo Falconara; del Parco zoo Punta Verde di Lignano Sabbiadoro; dello Zoo delle Maitine a Benevento; dello Zoom di Torino.

Il nodo cinghiale

Ma se sulla difesa di specie in via di estinzione c’è sostanzialmente unità di vedute (o comunque ampio consenso) sulle azioni da intraprendere per tutelarne, in altri casi la fauna selvatica fa discutere, animalisti, cacciatori e politici. Come nel caso del cinghiale, animale che, anche a seguito dell’introduzione di specie alloctone, imperversa in molte zone d’Italia, anche nei centri urbani. Con il dibattito aperto sulle misure più adatte per contenerli: dalla maggiore facilità di abbattimenti anche nelle zone abitate, al ricorso, dall’altra parte, a misure quali l’utilizzo di gabbie, recinzioni e sterilizzazione.

Il dibattito sul lupo

E da qualche tempo, in Italia e in Europa, si dibatte anche sul lupo. Specie protetta e tornata a ripopolare alcune aree italiane e del continente. Ma in alcuni casi, lamentano gli agricoltori, con ibridazioni con cani selvatici che fanno aumentare in modo esponenziale gli attacchi agli allevamenti. Un tema sul quale nei prossimi mesi, dunque, la politica sarà ancora di più sollecitata.