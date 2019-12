Giornata internazionale delle persone con disabilità, iniziativa a Trevi domani

La Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità (IDPD) è stata istituita dall’ONU nel 1992 per promuovere il sostegno all’inclusione delle persone con disabilità in tutto il mondo.

Il 3 dicembre è il giorno in cui si promuovono azioni di sensibilizzazione sul tema della disabilità e si richiama l’attenzione sui vantaggi di una società inclusiva e accessibile a tutti. In occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, la Struttura Complessa di Riabilitazione Intensiva Neuromotoria (S.C.R.I.N.) di Trevi, alle ore 12.30, promuove un incontro con Laura Rampini, prima paracadutista al mondo in carrozzina, che presenterà il progetto inclusivo Liberamondo.

Nel corso dell’iniziativa verrà proiettato il cortometraggio “NORMABILI”. “La disabilità – le parole d’ordine dell’evento – non è una diversità ma una condizione che non permette di fare tutto ma a volte molto di più di chi può fare tutto”.

Diretta dal dottor Silvano Baratta, la Struttura Complessa di Riabilitazione Intensiva Neuromotoria di Trevi è un centro di eccellenza dotato delle più moderne tecnologie e di personale altamente qualificato per il recupero funzionale, fisico, cognitivo e comportamentale di disabilità complesse e modificabili in soggetti di età adulta e il conseguimento del massimo livello di autonomia, integrazione sociale e qualità di vita permesso dalla malattia.

