Giornata internazionale dei minori scomparsi, Questura di Terni in azione - Tuttoggi

Minori scomparsi, in occasione della Giornata Internazionale la Polizia di Stato di Terni scende in campo per sensibilizzare cittadinanza

Il 25 maggio ricorre la Giornata internazionale dei bambini scomparsi, un’occasione per tenere sempre alta l’attenzione su un fenomeno preoccupante, in quanto la scomparsa di minori rappresenta sempre una situazione che deve essere gestita senza ritardo e senza tralasciare nessuna possibilità di ricerca.

In occasione della giornata internazionale dedicata ai minori scomparsi, l’ufficio mobile della Polizia di Stato di Terni, con a bordo operatori specializzati nel contrasto alle svariate forme di bullismo e cyberbullismo, dalle prime ore della mattinata, è presente in Piazza della Repubblica per rivolgere ai ragazzi e alle ragazze informazioni utili, distribuendo un pieghevole informativo ed un segnalibro, a cura dalla Direzione Centrale Anticrimine, in collaborazione con il Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni, con consigli e numeri da contattare in caso di necessità.