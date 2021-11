Giornata dei Poveri, il pranzo servito dal vescovo Piemontese - Tuttoggi

Per la Giornata dei Poveri il vescovo di Terni ha celebrato una messa e ha portato in tavola il pranzo ai bisognosi della mensa San Valentino.

La diocesi di Terni-Narni-Amelia ha celebrato la quinta Giornata Mondiale dei Poveri.

Il 14 novembre 2021, dunque, il vescovo Giuseppe Piemontese ha presieduto la messa nella chiesa di Santa Maria della Visitazione, al quartiere San Martino. Alle ore 12, poi, lo stesso Piemontese ha servito ai commensali della mensa San Valentino il pranzo cucinato dalle volontarie.

Piemontese: “Tutti noi siamo poveri”

“Non viviamo da soli, siamo esseri socievoli che vivono la loro esperienza umana in comunione”, ha dichiarato Piemontese. “La chiesa deve raggiungere la pienezza nell’attenzione verso coloro che sono meno fortunati; tutti noi siamo poveri: la povertà può essere spirituale, culturale, morale”. “E’ opportuno relazionarsi con le persone, in qualsiasi condizione si trovino, per elevarsi vicendevolmente”.

Un luogo di incontro e accoglienza

Al termine del pranzo, nel giardino della mensa San Valentino, l’incontro del vescovo Piemontese con il direttore della Caritas diocesana, padre Stefano Tondelli, la direttrice della mensa, Fernanda Scimmi, e alcuni volontari. Particolari le loro storie, che raccontano di come la mensa sia “un luogo d’incontro e di accoglienza per sentirsi in famiglia”.

