Giochi e materiale didattico donati ai bimbi della Valnerina ternana - Tuttoggi

L’emergenza da covid-19 ha costretto l’associazione di volontariato I Pagliacci a rinunciare alle attività in presenza per i piccoli ricoverati nel reparto di pediatria dell’ospedale di Terni e quelli che frequentano laboratori e corsi alla Casa dei Pagliacci. Non ha però fermato la voglia di stare vicino ai bambini. Lo conferma la donazione ai sindaci di Montefranco, Polino, Arrone e al commissario del Comune di Ferentillo, i quattro comuni della zona terremotata della Valnerina ternana, di materiale da destinare ai più piccoli.

L’associazione ha consegnato, alla presenza dei primi cittadini e del parroco di Arrone, don Davide Travagli, 200 libri nuovi per bambini e adolescenti, una sessantina di cartoni animati, materiale didattico, 60 scatole di giocattoli e 50 visiere.

“E’ il nostro modo di esserci sempre, anche da lontano” dice il presidente, Alessandro Rossi. “In attesa che possano riprendere tutte le attività per i nostri bimbi, cerchiamo di alleggerire le loro lunghe giornate trascorse in casa”.