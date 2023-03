"Gino De Domicis e Calamita cosmica", ecco la prima monografia

La presentazione il 16 marzo ad opera della Fondazione Carifo

E’ prevista per il 16 marzo alle 18 la presentazione del libro “Gino De Dominicis e Calamita cosmica. Una storia immobile”. L’appuntamento è presso l’ex chiesa della Santissima Trinità in Annunziata, in via Garibaldo 153a. L’opera è la prima monografia dedicata alla scultura di De Dominicis, esposta a Foligno in modo permanente nell’ex chiesa della Santissima Trinità in Annunziata, secondo polo museale del Ciac.

Gli interventi

Alla presentazione interverranno: Umberto Nazzareno Tonti presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno, Mauro Villa direttore di Maggioli Cultura, Giovanni Tarpani responsabile del progetto fotografico, e l’autore Italo Tomassoni. Presenterà il libro Ludovico Pratesi, curatore, critico d’arte e fondatore di Spazio Taverna. La pubblicazione è stata realizzata da Maggioli Cultura in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno e l’Archivio Gino de Dominicis. Scrive Italo Tomassoni: “Immaginata a supporto figurale di mitologie remote, Calamita Cosmica conferma che il nuovo è fondato sull’antico, che la vista può coincidere con la visione e che ogni novità, in arte, porta con sé un ritorno della memoria e del rimosso“.