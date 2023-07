Giardini di Sferracavallo, chiusa la passerella in legno: Comune al lavoro per "Rock a tutta birra" - Tuttoggi.info

"Probabilmente, le frequenti e insistenti piogge degli ultimi mesi hanno appesantito e aggravato le condizioni di un’opera di più di 20 anni".

Con un’ordinanza del Settore Polizia locale e Mobilità è stata disposta, a partire venerdì 30 giugno, l’interruzione della circolazione pedonale sulla passerella in legno che collega i giardini pubblici di via Po a Sferracavallo e alla zona dell’Oasi dei Discepoli, sulla strada comunale di Rocca Ripesena.

La decisione è stata presa in seguito al sopralluogo effettuato dal vicesindaco di Orvieto con delega al Patrimonio, Mario Angelo Mazzi, e dai tecnici dell’Ufficio Strade del Comune di Orvieto, nell’ambito delle verifiche sulle condizioni di sicurezza dell’area dei giardini pubblici di Sferracavallo in vista dell’inizio della manifestazione “Rock a tutta birra” (6-15 luglio) e del previsto aumento dei flussi pedonali sulla passerella. Il provvedimento resterà in vigore fino a futuri interventi tecnici per il ripristino delle condizioni di sicurezza.

“Dal sopralluogo – spiega il vicesindaco Mario Angelo Mazzi – sono emerse delle criticità nella struttura. Probabilmente, le frequenti e insistenti piogge degli ultimi mesi hanno appesantito e aggravato le condizioni di un’opera di più di 20 anni. La situazione che abbiamo trovato, sulla scorta di alcune segnalazioni arrivate dai cittadini, non garantisce un’adeguata sicurezza in previsione del notevole aumento dei passaggi pedonali che si avrà nei prossimi giorni in occasione della manifestazione in programma ai giardini di Sferracavallo”.

“Stiamo lavorando, con la collaborazione di alcuni privati, per mettere a disposizione un’altra area di parcheggio temporanea a servizio della manifestazione e per individuare un secondo accesso, al fine di evitare problemi alla viabilità del quartiere e disagi per i residenti. Nel frattempo valuteremo tutti gli interventi necessari per rimettere in sicurezza la passerella”.