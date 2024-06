Giallo a Bastia: in consiglio comunale 'sfilato' un posto a Degli Esposti in favore di Lungarotti - Tuttoggi.info

La nuova legislatura firmata Erigo Pecci a Bastia Umbra comincia con un piccolo giallo, visto che nel sito del Comune di Bastia Umbra la proclamazione degli eletti vede Catia Degli Esposti con un consigliere in meno e Paola Lungarotti con un consigliere in più. (Continua dopo la foto)

Secondo Eligendo e come riportato anche da Tuttoggi.info sin dal primo turno, il nuovo consiglio comunale “targato Pecci” sarà così composto – al netto di nomine e rinunce: la maggioranza, con uno schema 4-3-1-1-1, vede quattro consiglieri Pd, con la recordwoman Ramona Furiani e il segretario del Pd Alessandro Barbanera, oltre a Luisa Fatigoni (consigliere uscente e rientrante) e Luca Ciuchicchi; per Uniti per Bastia, entrano Stefano Lombardi, Claudio Boccali ed Elisa Zocchetti; e un consigliere ciascuno per Alleanza Verdi Sinistra (Pablo Tombolesi), Movimento 5 Stelle (Marcello Rosignoli) e Progetto Bastia (Paolo Ansideri). In quota minoranza, quattro consiglieri per la coalizione arrivata al ballottaggio: la candidata Paola Lungarotti, con Giulio Provvidenza (Lungarotti sindaco) e Matteo Santoni e Francesca Sforna per Fratelli d’Italia. E poi ci sono i due consiglieri per Catia Degli Esposti, la candidata e Fabrizio Raspa.

Ma, nel sito del Comune dopo la riunione della commissione elettorale, Degli Esposti perde un consigliere che viene assegnato a Lungarotti, che sale così a cinque: secondo i calcoli, il posto va a Moreno Ricci di Lungarotti sindaco. L’errore sarebbe dovuto a un conteggio nel calcolo degli apparentamenti, con la commissione che ha dato le due candidate del centrodestra “ufficialmente” apparentate. Ma l’accordo tra le due era solo programmatico, “l’eventuale errore è legato all’apparentemento che hanno calcolato e non c’è stato, ma finché non rettifica la commissione elettorale il consiglio è quello sancito sul sito del Comune. A fare presente l’errore la stessa candidata del centrodestra civico, che già oggi pomeriggio – mercoledì 26 giugno, ndr – dovrebbe vedersi correttamente assegnare il secondo seggio.