Gest Gesenu, ufficio clienti di Ponte Felcino si sposta

L’ufficio clienti Gest / Gesenu di Perugia si sposta a partire dal prossimo 28 marzo in via del Rame, vicino alla sede attuale

L’ufficio clienti Gest / Gesenu, ora in Via dell’Acciaio 7/B – Perugia si sposta a partire dal prossimo 28 marzo. Il nuovo ufficio sarà raggiungibile in Via del Rame, 30 nella zona industriale di Ponte Felcino, presso il nuovo Polo Logistico di Gesenu, a pochi metri da dove si trova attualmente.

Il trasferimento si inserisce nel più ampio piano di riorganizzazione del nuovo Polo Logistico del Gestore operativo Gesenu ed è finalizzato a migliorare l’accessibilità del servizio da parte degli utenti.