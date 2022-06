Furto sul treno, preso cittadino privo di permesso di soggiorno - Tuttoggi

Furto sul treno, passeggero assiste a furto di portafogli e avverte vittima. Polizia ferma cittadino privo di permesso di soggiorno

Approfittando del sonnellino di una donna sul treno diretto a Terni, ha frugato nel suo zaino, non accorgendosi che un altro passeggero lo stava osservando. Così, il ladro, stato denunciato per furto aggravato; si tratta di un cittadino algerino di 48 anni, privo di permesso di soggiorno e senza fissa dimora.

Furto sul treno, ladro senza permesso di soggiorno

Il passeggero che ha assistito al furto ha avvertito la donna che ha poi ha chiamato la Polizia di Stato. Ad attendere l’uomo alla stazione di Terni intanto sono arrivati gli agenti della Squadra Volante che, dopo aver restituito la refurtiva alla signora hanno portato l’uomo in questura per accertamenti. L’uomo è risultato irregolare in Italia, già gravato da precedenti penali e oggi dovrà presentarsi all’Ufficio Immigrazione per chiarire la sua posizione sul Territorio Nazionale.