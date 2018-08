Furti nella notte nel folignate | Rubati telefoni, fotocamere e liquori

Notte movimentata nel folignate. Due i furti che hanno visto l’intervento dei Carabinieri delle stazioni di Spello e Foligno.

Il primo intervento nella zona industriale di Spello, dove ignoti sono riusciti a forzare una delle porte d’emergenza del grande magazzino “Grancasa”. Una volta dentro al centro commerciale hanno rubato due telefoni cellulari, due fotocamere e un orologio cardiofrequenzimetro.

Nelle stesse ore a Foligno altri ladri sono riusciti ad entrare all’interno del Bar “Prato Smeraldo”, in Via Girolami. Gli autori, al momento ancora ignoti alle forze dell’ordine.hanno divelto la saracinesca della porta d’ingresso per poi rubare alcune bottiglie di liquore e il fondo cassa lasciato per il giorno successivo.

