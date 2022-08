Furti di portafoglio e collana, denunciati in 4 tra Marsciano e Deruta

Carabinieri della Compagnia di Todi in azione contro i furti ma anche a tutela della sicurezza stradale: il bilancio delle attività

Quattro persone denunciate perché accusate di essere responsabili di due diversi furti avvenuti tra Marsciano e Todi. È questo l’esito delle ultime attività dei carabinieri della Compagnia di Todi.

In particolare, i militari dell’Arma di Marsciano hanno denunciato a piede libero due stranieri, già noti alle forze dell’ordine, per l’ipotesi di reato di furto aggravato in concorso di un portafoglio ai danni di una signora, che si era recata presso un esercizio commerciale del luogo per fare la spesa.