Furbetti dei rifiuti, ci sono anche i 'resti' di un'officina meccanica | Foto - Tuttoggi

La scoperta dei volontari del Movimento dello Sconforto Generale, allertata anche la municipale

Furbetti dei rifiuti di nuovo in azione a Petrignano di Assisi, ma stavolta almeno uno avrebbe lasciato traccia di sé. La segnalazione arriva dalla pagina Facebook del Movimento dello Sconforto Generale: “Succede dove gli zozzoni seriali da tempo amano scaricare la loro illegalità indisturbati“. L’elenco dei rifiuti è lungo: armadi, valigie, taniche, TV, ventilatori, sdraio, rifiuti domestici misti, ma anche i rifiuti di quella che sembra un’officina meccanica, che ha scaricato un sacco con con all’interno fanali, pompe del diesel, finestrini, cinghie di distribuzione e moltissimi ricambi auto”.

Proprio in questo sacco ‘da meccanico’ uno dei furbetti dei rifiuti ha lasciato un documento, che i membri del MDSG hanno consegnato ai vigili urbani. “In un momento così strano per tutti c’è chi ancora senza vergogna continua a delinquere senza ritegno. Ma noi siamo qui come sempre pronti a dare del filo da torcere“, conclude il presidente dell’associazione, Alex Trabalza.