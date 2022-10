Fuori strada, picchia chi lo aiuta e sasso contro 14enne, arrestato dai carabinieri con spray al peperoncino

Il 61enne di Ponte Pattoli aveva avuto in incidente ma poi ha aggredito chi si è fermato a soccorrerlo: in 3 sono finiti al pronto soccorso

Follia la scorsa serata a Ponte Valleceppi, dove un uomo uscito di strada ha aggredito violentemente chi si era fermato per soccorrerlo e anche i carabinieri. Si tratta di un 61enne di Ponte Pattoli, che ora è stato arrestato da carabinieri della stazione di Ponte San Giovanni.

L’uomo era uscito di strada con la propria auto lungo via Tiberina nord. Diverse persone, alla vista dell’incidente, si sono prontamente fermate per prestargli soccorso ma l’automobilista ha reagito in modo violento, aggredendo e ferendo tre persone. Tra loro anche un 14enne: il 61enne, infatti, avrebbe scagliato un sasso colpendolo al mento. I presenti hanno dunque chiamato i carabinieri: una volta giunti sul posto, però, anche loro sono stati aggrediti. Il perugino, infatti, ha iniziato a colpirio con i pugni e per fermare la sua furia i militari sono ricorsi anche all’uso dello spray al peperoncino.