Giovedì il funerale di Serena Ursillo, vittima di un incidente mortale in autostrada - Tuttoggi

I funerali di Serena Ursillo, la donna che ha perso la vita con l'amica in un incidente in autostrada, si terranno in provincia di Roma

Saranno celebrati giovedì 23 giugno 2022, alle ore 10.30, nel sagrato della chiesa di Santa Liberata di Sant’Angelo Romano, in provincia di Roma, il suo paese di origine, i funerali di Serena Ursillo, la trentasettenne vittima (insieme all’amica Enrica Macci) dell’incidente mortale avvenuto venerdì 17 giugno lungo l’Autostrada A1, nel territorio comunale di Cetona (Siena).

La batteria e la pallavolo

Il duomo non sarebbe riuscito ad accogliere la folla immensa che si annuncia per l’ultimo saluto a Serena che era conosciuta, stimata e ben voluta da tutti a Sant’Angelo così come a Montecampano di Amelia (in provincia di Terni), dove risiedeva da ormai diversi anni dedicando tutta se stessa ai suoi allievi: insegnava batteria alla Musical Academy di Terni e, dopo aver giocato a lungo, era diventata allenatrice di pallavolo della società Amerina seguendone il settore giovanile.