Front office dei servizi demografici, apertura a Orvieto - Tuttoggi

I Servizi Demografici comunali aprono un nuovo front office nell’ufficio al piano terra situato sotto il primo arco del Palazzo Comunale nella sede già occupata per molti anni dall’Ufficio Anagrafe.

Front office in sicurezza

Il front office è stato allestito in modo da poter ricevere i cittadini in sicurezza, in particolar modo per quel tipo di pratiche che devono necessariamente essere svolte in presenza, come il rilascio delle carte d’identità.

Ricevimento su appuntamento

Il ricevimento continuerà ad essere, sino a diverse disposizioni, solo su appuntamento sia per la sede di Piazza della Repubblica che per quella di via Roma, così da poter garantire il distanziamento sociale ed evitare, al contempo, inutili attese ed assembramenti. I cittadini sono invitati a non recarsi presso gli uffici senza appuntamento e a rispettare, quanto più rigorosamente possibile, l’orario concordato.

Orari di apertura

Anche l’arco orario di accesso agli uffici per la sede di Piazza della Repubblica sarà più ampio: dalle 9:00 alle 13:30 dal lunedì al sabato, in modo da poter garantire la più ampia possibilità di fruire dei servizi in presenza.Allo stesso tempo si continueranno a ricevere e lavorare preferibilmente per via telematica, via e-mail o PEC, tutte le pratiche che possono essere gestite da remoto come, ad esempio, i cambi residenza. Per informazioni e appuntamenti: –

Anagrafe: anagrafe@comune.orvieto.tr.it – tel. 0763.306754/755/756/712/713

Stato civile: statocivile@comune.orvieto.tr.it – tel. 0763.306750/751/732

URP: urp@comune.orvieto.tr.it – tel. 0763.306754/713

PEC: comune.orvieto@postacert.umbria.it

Settore demografico

Dal 1° luglio gli orari di apertura al pubblico dei Settore Demografico nelle sedi di Via Roma e Piazza della Repubblica sono i seguenti:

•Via Roma, 3Ricevimento per appuntamento dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30

• Piazza della RepubblicaRicevimento per appuntamento dal lunedì al sabato dalle 9:00 alle 13:30

Il sindaco Tardani

“Dopo lo spostamento dell’Ufficio Protocollo e il ripristino di un presidio della Polizia Locale – dichiara il Sindaco, Roberta Tardani – con la riapertura dell’Anagrafe si completa il trasferimento di alcuni importanti servizi al piano terra del Palazzo Comunale e piazza della Repubblica torna così ad essere uno dei cuori pulsanti del centro storico. Gli uffici del piano terra sono stati completamente rinnovati e recentemente adeguati anche ai protocolli di sicurezza anti-Covid. Non solo restituiamo alla città spazi che erano stati lasciati vuoti ma, per quanto riguarda l’Anagrafe di piazza della Repubblica, ampliamo anche l’orario di apertura al pubblico per facilitare ancora di più l’accesso dei cittadini ai servizi della Pubblica Amministrazione. Di questo ringrazio gli uffici per la collaborazione e la disponibilità dimostrata che hanno consentito di raggiungere tale obiettivo”.