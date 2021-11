Freccette, la “Silvy’s Dart” si rinforza ed è pronta per interprovinciale

Il capitano Bortoletti: “Puntiamo a fare un ottimo campionato”

È con un logo tutto nuovo ed una squadra fresca di rinforzi che la “Silvi’s Dart” di Foligno è tornata a gareggiare nel campionato interprovinciale di Serie B di freccette partito nei giorni scorsi.

“Pronti ad un ottimo campionato”

Il team ha già vinto il campionato interprovinciale di Serie C nel 2019 e, a sentire il capitano Michele Bortoletti, “ci sono tutte le premesse per non sfigurare, quest’anno, sul palcoscenico di una categoria superiore, ovvero la B”. Anzi, a sentire Bortoletti, con la squadra parzialmente rinnovata nei suoi elementi, “si punta a condurre un ottimo campionato”. Il restyling del team è passato dall’innesto di altri atleti di qualità. Si tratta del campione interprovinciale di singolo di Serie D, Gianluca Santarelli, della neo campionessa italiana a Caorle in Veneto, Asia Marini, e Manuela Bellachioma. Oltre a loro, e al capitano Michele Bortoletti, i nomi degli altri atleti che compongono la rosa sono Andrea Morosi, Roberto Bastianelli, Alessandro Rosati, Luca Rambotti, Marco Liviabella e Omar Moum. La folignate “Silvy’s Dart” fa parte della A.S.D. F.I.DART (Freccette Italia Dart), un’ associazione sportiva dilettantistica riconosciuta dal Coni. Nata quattro anni fa, la squadra di Borroni continua a vivere attraverso la passione degli atleti, uniti dall’amore per uno sport, le freccette, sempre più praticato.