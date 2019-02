Fratelli d’Italia candida sindaco Marco Cesaro, con la benedizione dei vertici

Proprio quando sembrava stringersi il cerchio sull’individuazione del candidato sindaco, ecco che nel centrodestra folignate si riaprono i giochi. A sparigliare le carte rimettendo tutto in gioco è Fratelli d’Italia, che ieri ha ufficialmente posto la candidatura di Marco Cesaro, già capogruppo in Consiglio Comunale e candidato al Parlamento sotto le insegne di Giorgia Meloni.

Un’investitura in piena regola quella di Cesaro, tanto che al suo fianco sono intervenuti personalmente il senatore Franco Zaffini e l’onorevole Emanuele Prisco.

Al tavolo anche il consigliere regionale Marco Squarta ed Emanuele Lancellotti.

Il dado è tratto quindi: da oggi gli aspiranti alla conquista del Palazzo Comunale sono Marco Cesaro per Fratelli d’Italia; Riccardo Meloni per Forza Italia e Stefano Zuccarini in quota Lega.

Il ragionamento è tanto semplice quanto chiaro: se a Perugia, capoluogo di regione, viene riconfermato il sindaco forzista Andrea Romizi e Terni è andata ad un candidato della Lega ecco allora che la terza città dell’Umbria dovrebbe spettare a Fratelli d’Italia.

Un ragionamento che conferma lo stesso Marco Cesaro: “se si ragiona in un’ottica regionale e di coalizione questa sarebbe la logica naturale – sottolinea – ovviamente non faremo barricate ne terremo fucili puntati sugli alleati, ma questa sarà la linea che porremo al tavolo umbro”.

Sulla stessa linea ovviamente, anche il senatore Zaffini certo che Cesaro sia “il candidato ideale, ma comunque sarà la coalizione a decidere”.

Lo stato maggiore di Fratelli d’Italia si è presentato determinato ed agguerrito alla conferenza stampa di ieri mattina, rivendicando pari dignità nei confronti di Lega e Forza Italia.

E c’è da credere che la vicenda abbia avuto il via libera dalla stessa Giorgia Meloni, particolarmente attenta all’Umbria ed al sistema delle ‘regioni rosse’.

“Abbiamo messo in campo le nostri migliori energie e persone – ha ribadito Prisco – ed al primo posto mettiamo la sicurezza, con un PD che ha ormai perso il controllo del territorio”.

Sicurezza prioritaria anche per Emanuele Lancellotti, ed intanto i meloniani annunciano l’avvio di una vera e propria campagna ascolto dei folignati in vista delle imminenti elezioni amministrative.

“Noi lanciamo una sfida contro chi ha governato male Foligno – ha dichiarato Cesaro – mettendoci come coalizione, a disposizione dei folignati per recepire le loro istanze”.

Cesaro strizza anche l’occhio alle liste civiche.

“Siamo aperti alle liste civiche che si ritrovano nelle nostre istanze – rilancia – c’è spazio per tutti coloro che vogliano liberare Foligno mandando finalmente a casa il centrosinistra”.

E intanto si parla di una ridiscesa in campo – in questo caso nel campo del centrodestra – della lista civica Cambiare Foligno del professor Daniele Mantucci.

