“Francesco e Giotto due rivoluzionari in Assisi”, successo per il recital ad Anagni - Tuttoggi.info

Gande successo del debutto del recital “Francesco e Giotto due rivoluzionari in Assisi”. Il 26 agosto ad Anagni nel contesto del Festival del Teatro Medievale e Rinascimentale di Anagni si è svolto questo dialogo con un pubblico numeroso, sold out, nell’abside della Cattedrale di Anagni.

Lo spettacolo ha coinvolto il pubblico con le immagini di Giotto e gli episodi della vita di San Francesco. Il professor Alberto D’Atanasio ci ha accompagnato in un vero viaggio nella storia dell’arte. Racconta l’assessore alla cultura Carlo Marino: “Ad un certo punto mi sono quasi perso. Poi, però, tutto si è ricomposto. È stata una vera lezione di storia dell’arte, di quelle che ti lasciano la curiosità di andare a cercare, capire, approfondire. Una lezione tenuta da un professore che, sinceramente, avrei voluto avere nel mio percorso universitario”.

E poi Giulia Atturo e Mauro Ascensi, incantevoli con le melodie e canti medievali eseguiti con strumenti d’epoca, poi Annalisa Lucini con la recita di poesie scritte da lei per l’evento.



