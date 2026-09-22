Spari nella notte di capodanno a Reggio Calabria, sei misure cautelari - Tuttoggi.info

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Spari nella notte di capodanno a Reggio Calabria, sei misure cautelari

ItalPress

Spari nella notte di capodanno a Reggio Calabria, sei misure cautelari

Mar, 22/09/2026 - 11:03

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REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) – Sei misure cautelari per intimidazione con armi da fuoco nel quartiere di Arghillà Nord, nella periferia della città. Tre persone sono finite ai domiciliari e altre tre hanno ricevuto il divieto di dimora in provincia. Al centro dell’inchiesta anche gli spari esplosi nella notte di Capodanno: circa un centinaio di colpi, con due pistole e almeno quattro fucili, alcuni dei quali ad altezza d’uomo contro una lavatrice usata come bersaglio.

col5/mca3 (fonte video: ufficio stampa Carabinieri)

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