Francesca Peppucci nell'Europarlamento "Nomina inaspettata quanto importante" - Tuttoggi.info

“Un incarico che mi riempie di orgoglio e di responsabilità verso la comunità italiana e regionale che vado a rappresentare, sebbene arrivi a quattro anni di distanza dalle elezioni – dichiara Francesca Peppucci, già Presidente del Gruppo consiliare Forza Italia dell’Assemblea Legislativa dell’Umbria – Una nomina tanto inaspettata quanto importante, che deve tradursi in un’opportunità concreta per il mio territorio, in termini di crescita e di sviluppo”.

Francesca Peppucci si era candidata al Parlamento europeo nella circoscrizione “Italia centrale” nel 2019 a soli 26 anni, risultando tra le più giovani aspiranti e ottenendo ben 22.163 preferenze.

“Tra qualche giorno, in linea con il mio percorso politico e coerentemente con le idee e i valori della forza politica al quale appartengo, Forza Italia, aderirò al Gruppo parlamentare del Partito Popolare Europeo (PPE), dove ho già incontrato il Presidente Manfred Weber” aggiunge l’ormai europarlamentare Peppucci, spiegando che la notizia del passaggio a suo favore sia avvenuta a seguito della scelta del neo governatore della Regione Lazio, Francesco Rocca, di annoverare nella sua giunta due eurodeputate: Simona Baldassarre e Luisa Regimenti.

“Garantirò il massimo impegno – fa sapere, ancora, Peppucci – e metterò in campo tutte le forze necessarie per far conoscere le istanze dei miei concittadini in Europa e soddisfarne le esigenze”.

Grande soddisfazione e vivo apprezzamento per l’assegnazione a Francesca Peppucci del seggio di eurodeputato da parte del direttivo regionale di Forza Italia Umbria.

“Avere un rappresentante a Bruxelles, in quella che è la massima assise comunitaria, è fondamentale non solo per Forza Italia, ma anche per tutta la coalizione di centrodestra e per l’intera Umbria – commenta il Coordinatore regionale FI, Andrea Romizi – a fronte del ruolo sempre più centrale e strategico che l’Unione europea gioca in modo trasversale nelle politiche internazionali. Un’occasione da cogliere, soprattutto in ragione dei processi di cambiamento posti in essere dalla globalizzazione e dallo straordinario scenario sociopolitico conseguente alla crisi, sia economico-sanitaria che bellica, che hanno acceso ulteriormente i riflettori sulla capacità delle istituzioni Ue di fornire risposte efficaci ai nuovi bisogni della società. Risposte che interessano da vicino le amministrazioni locali e che toccano la vita di ognuno di noi”.

“Sono certo che Francesca Peppucci sia all’altezza del compito – conclude Andrea Romizi – che porterà avanti con la stessa serietà e competenza che hanno contraddistinto, in questi anni, la sua attività in Consiglio Regionale. Grato per la sua disponibilità, le auguro buon lavoro”.