Per Peppucci si libera un posto a Bruxelles, la Lega può riprendersi un seggio in Regione

Le nomine per la Giunta regionale del Lazio potrebbero portare ad un effetto domino anche a Palazzo Cesaroni

Dal Lazio all’Umbria, passando per Bruxelles. L’effetto domino, tra nomine ed elezioni, potrebbero portare a un cambiamento anche a Palazzo Cesaroni. Dopo le elezioni nel Lazio, infatti, Luisa Regimenti e Simona Baldassarre sono state chiamate dal presidente Rocca in Giunta. Incarico che libererebbe per la tuderte Francesca Peppucci, che era stata candidata per l’Europarlamento in quota Lega, il posto di Baldassarre a Bruxelles.

Peppucci era stata poi eletta, sempre in quota Lega, nel Consiglio regionale dell’Umbria, lasciando successivamente il partito di Salvini per entrare in Forza Italia. Qualora approdasse all’Europarlamento, iscrivendosi presumibilmente al gruppo dei Popolari, la Lega perderebbe un rappresentante in Europa. Discorso inverso invece in Consiglio regionale in Umbria, dove con l’eventuale passaggio in Europa, Peppucci lascerebbe il posto al primo dei non eletti nella Lega, il tifernate Marco Castellari.