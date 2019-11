Frana il marciapiede in via della Stazione

All’improvviso si è aperta una piccola voragine tra i sampietrini di un marciapiede in via della Stazione, a Terni. Nessuna persona è rimasta coinvolta.

I vigili del fuoco, intervenuti sul posti, hanno verificato l’assenza di problemi statici importanti, viste le modeste dimensioni della buca. Hanno dunque provveduto a mettere in sicurezza l’area per evitare rischi per i passanti.

