La "forza delle idee" di Barbara Magnini - Umbria 10 e lode

Barbara Magnini ci ha parlato del suo “viaggio imprenditoriale” e dei suoi progetti futuri.

L’Alchimista si trova nella piazza del Comune di Montefalco; un’enoteca che ha sposato la filosofia dell’alchimia per andare a “manipolare” materie prime povere e trasformarle, poi, in delle rivisitazioni uniche della cucina tradizionale umbra.

Nel 2018 partecipa e vince il famosissimo programma televisivo “4 Ristoranti” dello chef Alessandro Borghese che, inevitabilmente, catapulta l’enoteca sotto i riflettori del grande pubblico.

“E’ stata un’esperienza emozionante, gratificante e adrenalinica perché, non solo abbiamo avuto il piacere di essere stati scelti e quindi di partecipare, ma addirittura abbiamo vinto e fatto conoscere l’Alchimista in tutta Italia; in quel momento ho avuto l’onore di rappresentare non solo un ristorante ma, io, Barbara Magnini, portavo in scena una storia famigliare che raccontava di sacrificio, passione, ricerca e innovazione.”

Quella che per molti poteva essere un punto di arrivo, la vittoria, si trasforma invece in un nuovo inizio per l’Alchimista, con tantissimi progetti di collaborazione e con una nuova strada da percorrere sotto il punto di vista della gestione della propria attività, dato il continuo e crescente aumento di clienti interessati alla sua cucina.

Un nuovo progetto

Non solo avventori di locali, ma a Barbara e il suo staff cominciano ad arrivare richieste di aiuto da colleghi che stavano aprendo nuove attività o semplicemente avevano bisogno di rilanciare il proprio ristorante.

“Ho iniziato a capire che potevo mettere a disposizione degli altri la mia esperienza e quella della mia famiglia che ormai conta venti anni di lavoro sul campo. Oggi la mia professione consiste non solo nel gestire l’Alchimista, ma è anche quella di consulente per i ristoratori che vogliono dare una svolta alle proprie attività, ai quali trasferisco tutto il mio percorso imprenditoriale svolto fin qui e con i quali andiamo a lavorare sulla gestione della macchina organizzativa per rendere il locale maggiormente efficiente e performante.”

Durante la chiacchierata con Barbara Magnini è emersa una grande dinamicità e forza imprenditoriale che ci ha scossi positivamente; è proprio “la forza delle idee”, come ama definirla lei, quella scia di intraprendenza e ottimismo che la portano a inquadrare il futuro prossimo, per il comparto della ristorazione, molto più roseo di come l’attuale condizione possa far prevedere.

E’ l’atteggiamento a fare la differenza

Non si tratta, certo, di sminuire ciò che sta accadendo, bensì di continuare comunque a pianificare e avere sempre in testa ciò che di meglio si vuole per la propria attività lavorativa; senza una visione è impossibile capire l’evoluzione di un problema dal quale ricavarne una soluzione.

“Se in questo momento non hai né un sogno e né una strada che ti guidano, quello che ineluttabilmente accadrà è che verrai sballottato nel mezzo dell’oceano del vivere e sarai trascinato dagli eventi senza un minimo di controllo sulla tua vita privata e professionale: è sicuramente il momento di seminare per poi raccogliere i frutti quando tutta questa emergenza volgerà al termine.”

Barbara e tutto lo staff dell’Enoteca l’Alchimista ci congedano da questa chiacchierata così stimolante con la promessa di ritrovarci tra qualche mese e raccontarci tutti i progetti che stanno mettendo in cantiere in questo momento di forti restrizioni.

Non ci svelano nulla per scaramanzia; credono semplicemente che il meglio debba ancora venire, per l’Alchimista, i loro dipendenti e per tutti coloro i quali saranno in grado di guardare al domani come un fiore si prepara alla primavera.