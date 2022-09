"Siete stati la mia fortuna!" paziente ringrazia operatori sanitari dell'ospedale di Città di Castello - Tuttoggi

La prima persona che Mirella cita nella lettera “per la straordinaria umanità e professionalità” è il dottor Luciano Carli, il chirurgo che l’ha operata: “Le sue capacità di ottimo medico sono certamente note a tutti, ma il lato umano e la rara dote di mettere a suo agio e – perché no- tranquillizzare un paziente, queste le ho sperimentate in prima persona”.

“Al dottor Marino Cordellini, che ha eseguito l’intervento ricostruttivo, – continua Mirella – va il mio grazie speciale, perché ha saputo ricordarmi l’importanza di proseguire con caparbietà nella mia vita normale, nonostante la prova difficilissima che sto affrontando. La sua attenzione e sensibilità verso il ‘sentire’ delle donne sono davvero fuori dal comune. Infine, ma non certo per ordine di importanza, vorrei sottolineare la gentilezza e disponibilità di ciascun medico che si è affacciato alla mia camera di ospedale. Lo stesso vale per la caposala, tutti gli infermieri e gli Oss che sono riusciti, con simpatia e garbo, a rendere il mio ricovero – se possibile – meno duro”.

“Da paziente ancora in cura, – conclude – mi piace ricordare e far sapere quanta professionalità, competenza, umanità ed empatia ho potuto trovare presso l’ospedale di Città di Castello, in cui ho avuto (e ho) la ‘’fortuna’’ di essere assistita.