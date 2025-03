Fondazione Umbria Jazz, il nuovo Cda con Mazzoni presidente e quei conti da far tornare

Stefano Mazzoni è il nuovo presidente della Fondazione Umbria Jazz, che raccoglie il testimone da Gian Luca Laurenzi. Un ritorno per il manager di Provincia di Perugia e Regione Umbria, già nel Cda nominato nel 2015.

L’Assemblea dei soci ha indicato anche gli altri membri del Cda: Luca Gatti, Daniele Moretti, Donatella Miliani e Fausto Palombelli.

Il neo presidente ha ringraziato il Cda uscente “per il lavoro svolto e i risultati ottenuti”, il cui merito “va equamente suddiviso tra tutte le componenti della Fondazione Umbria Jazz: soci, dipendenti e collaboratori, collegio sindacale”.

L’assemblea dei soci ha approvato il bilancio 2024 (quello in cui la precedente Giunta regionale aveva dovuto aggiungere 320mila euro, per arrivare a un contributo complessivo di 720mila euro) e il preventivo 2025, al quale Palazzo Donini richiama all’equilibrio economico la Fondazione Umbria Jazz. Conti che ora il nuovo Cda avrà il compito di far tornare, accanto naturalmente a quello di sostenere la qualità della proposta artistica.