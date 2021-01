"Premio allo studio", Fondazione CariFol premia gli studenti | I nomi

I nomi degli studenti premiati dalla Fondazione Carifol

Anche quest’anno la Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno ha voluto confermare l’iniziativa “Premio allo Studio” riservata alle eccellenze tra i neodiplomati delle scuole secondarie superiori della città.

Un appuntamento, quello della Fondazione, ispirato alla valorizzazione della qualità della formazione, all’importanza e al riconoscimento della dedizione e serietà riversate nello studio e a conferma dell’impegno fattivo dell’ente di Palazzo Cattani nel voler testimoniare la propria vicinanza e fiducia a tanti giovani che, concluso con successo il ciclo di studi, si apprestano ad intraprendere il percorso universitario e lavorativo.

Tonti: “Crediamo nell’iniziativa”

Il presidente Umberto Nazzareno Tonti: “Crediamo molto in questa iniziativa che rappresenta un appuntamento atteso non solo dalla Fondazione, ma anche dalla scuola, dagli studenti e dalle rispettive famiglie. E ‘inoltre un’ulteriore modalità per stare vicino alla comunità;promuovere e premiare la qualità nello studio, testimoniare l’importanza dell’impegno e del sacrificio, nella scuola come nel lavoro, rappresenta infatti un obiettivo da perseguire e un dovere morale per chi, come l’Ente, ha a cuore la crescita della nostra comunità e del territorio folignate“.

“Il premio di quest’anno ha anche un doppio significato che vorrei evidenziare: la dedizione che i ragazzi hanno comunque messo nello studio all’interno di un contesto difficile, come l’emergenza sanitaria in atto, caratterizzato dall’incertezza e dall’introduzione di metodologie didattiche nuove come la Didattica a distanza (Dad) e il risultato di eccellenza, comunque raggiunto, a riprova che la giusta determinazione, la volontà e la passione per il sapere rappresentano il motore per la crescita e per il raggiungimento dei propri obiettivi anche in situazioni delicate come quella che stiamo vivendo a livello sanitario e sociale. Purtroppo, le prescrizioni anti Covid-19 non hanno permesso di poter svolgere la tradizionale e sempre partecipata cerimonia di consegna degli attestati e dei premi che sono stati in ogni caso assicurati a tutti i ragazzi premiati”.

Di seguito l’elenco dei singoli studenti che hanno ottenuto la votazione di 100 con lode all’esame di Stato (a.s. 2019-2020)

Istituto Tecnico Commerciale e per il Turismo “F. Scarpellini”

Argenti Elisa

Costin Georgiana Andreea

Melchiorri Riccardo

Bibiani Sara

Istituto Tecnico Industriale e per Geometri “L. da Vinci”

Angelucci Elia

Peppoloni Luca

Tomassini Simone

Mancinelli Gabriele

Turrioni Marco

Venturi Michele

Pierella Davide

Giardini Gioele

Liceo Scientifico Statale “Marconi”

Lorenzini Ludovica

Masciotti Riccardo

Mancini Clara

Mantovani Elisa

Montenero Margherita

Budassi Cristina

Piermarini Lucrezia

Trampetti Silvia

Bellani Valeria

Pietrolati Simone

Rapo Matteo

Boudjema Asia

Fortunati Federico

Istituto Istruzione Superiore “Orfini”

Santegidi Michela

Istituto Statale Istruzione Classica “F. Frezzi”

Mariotti Elena

Rocca Nicole

Santonastaso Marina

Micillo Daniele

Pescetelli Giovanni

Lucantoni Ilaria