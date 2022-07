Fondazione Carifol: una mostra con le tavole di Giovanni di Corraduccio

La mostra verrà inaugurata sabato 9 luglio alle 18.30 e si svolgerà presso la chiesa di San Francesco.

Fondazione Carifol in prima fila per la mostra con le tavole di Giovanni di Corraduccio, in programma a Trevi. Per l’ente di Palazzo Cattani è prioritaria, tra le finalità di interesse pubblico e di utilità sociale perseguite, la promozione e valorizzazione del patrimonio storico-artistico del territorio in uno con la preservazione dell’identità di una comunità.

Le tavole narrative di Giovanni di Corraduccio

In quest’ottica si colloca l’operazione culturale voluta e realizzata dal Comune di Trevi rispetto alla quale la Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno non ha voluto far mancare il suo apporto nella consapevolezza dell’unicità e della raffinata ricerca che sottende l’esposizione, del suo valore in termini artistici e in chiave di ricerca storica. Un’occasione unica, quindi, che potrà permettere di confrontare alcune tavole narrative di Giovanni di Corraduccio pittore “fulignate” e che rappresenta il frutto della volontà dell’amministrazione comunale di Trevi e di un’indagine storica sugli antichi monasteri femminili trevani da cui provengono queste tavole.