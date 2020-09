Foligno 3, l’Istituto ritrova Simona Lazzari: “Disponibile anche oltre ottobre”

La dirigente scolastica Simona Lazzari è tornata in sella all’Istituto Foligno 3, almeno fino al 6 ottobre, quando si dovrà capire se la Paladino tornerà al suo posto o si procederà ad un secondo interpello per una nuova reggenza. “Da parte mia c’è disponibilità assoluta a proseguire, per mantenere la scuola“.

Istituto Foligno 3: salvataggio grazie all’impegno

Il suo primo giorno è stato diviso tra l’ITT Da Vinci e la scuola media di Sant’Eraclio. “Abbiamo avviato le attività con regolarità, sia per il protocollo di sicurezza covid che gli atti necessari per la ripartenza – dice accanto al presidente del consiglio d’Istituto, Massimo Badiali – Mi preme sottolineare che questa azione di salvataggio dell’anno scolastico, è stato reso possibile, per alcuni fattori come il fatto che i protocolli erano stati avviati da me, prima della fine dello scorso anno scolastico. I docenti e gli uffici hanno continuato a lavorare sugli aspetti organizzativi. E che la reggenza sia stata affidata a me ha solo aiutato“.

Fondamentale, per la Lazzari, la collaborazione con i genitori nell’azione di rete e dell’Usr: “che ha attivato una procedura d’urgenza per la reggenza”.