Foligno fuori dai bandi Pnrr sulle scuole, impazza la polemica

Alla carica i consiglieri Pizzoni e Barbetti

C’è chi canta vittoria e chi invece no. Finiti i toni trionfali dei Comuni che si sono visti scegliere per i finanziamenti ai propri progetti relativamente ai servizi per bambini 0-6 anni previsti nel Pnrr, ora iniziano le polemiche su chi, invece, non è rientrato tra i ‘fortunati’. Il Comune di Foligno è uno di questi, così parte la polemica politica.

Gli interventi proposti sono stati bocciati

“Circa 30 milioni di euro in arrivo dal PNRR nei comuni umbri per potenziare asili nido e scuole per l’infanzia – scrive la consigliera dem Rita Barbetti – Sono uscite le graduatorie: per quanto riguarda i nidi, vengono finanziati 19 interventi, per le scuole d’infanzia 4 interventi, alcuni con riserva. Il Comune di Foligno aveva presentato richiesta per 3 interventi (2 per l’infanzia a Sportella Marini e Sterpete e 1 per i nidi) NESSUNO AMMESSO“.