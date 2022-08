Gualdo Cattaneo, un nuovo asilo nido grazie al Pnrr: in arrivo 720mila euro

“Un progetto educativo unico a livello regionale”

“Il Progetto educativo e sociale che si andrà a realizzare, sarà un unico nel panorama regionale e prevederà, oltre alla nuova costruzione efficiente ed innovativa destinata al Nido, la partecipazione del centro sociale di Ponte di Ferro alle attività ed alla crescita dei bambini, in collaborazione con le educatrici, creando un vero e proprio collegamento intergenerazionale e consentendo alle persone anziane di sconfiggere la solitudine e il senso di abbandono e ai bambini di godere dell’affetto e dell’esperienza di ‘nonni’ aggiuntivi. Con questo intervento da realizzarsi entro il 2026, andremo definitivamente a risolvere la situazione scolastica fino al quattordicesimo anno di età sul nostro vasto territorio. Un territorio che, una volta cantierati tutti i contributi ricevuti, avrà a disposizione un’edilizia scolastica innovativa, efficiente, sicura ed equamente distribuita su tutto il vasto territorio Gualdese“.

I ringraziamenti

Per questo lavoro il sindaco ringrazia “tutta l’Area dei Lavori Pubblici e Urbanistica coordinati dai loro responsabili Ing.Nucciarelli e Arch.Fabbretti che hanno ascoltato e recepito le esigenze dell’amministrazione e che ci hanno accompagnato, passo dopo passo ,nella presentazione delle proposte PNRR-ITALIA FUTURA ed al totale efficientamento del patrimonio scolastico in questi tre anni. Essere stati ammessi al contributo per la costruzione degli asili Nido , è un passo decisivo per la creazione della cultura della scolarizzazione già a partire dall’età 0 anni“.